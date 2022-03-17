Стоимость нефти на мировых рынках подорожала на 2% в рамках коррекции

Мировые цены на нефть заметно выросли в четверг утром после снижения днем ранее в свете выхода еженедельной статистики США о запасах сырья.

Мировые цены на нефть заметно выросли в четверг утром после снижения днем ранее в свете выхода еженедельной статистики США о запасах сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,87%, до 99,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 96,78 доллара.

В четверг утром цены на "черное золото" заметно выросли после снижения днем ранее примерно на 2%, которое было частично вызвано данными о росте запасов нефти в США — впервые за три недели.

Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли на 4,3 млн баррелей, или на 1,1%, до 415,9 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя — на 1,4 млн баррелей.

"Одномоментное увеличение запасов в Соединенных Штатах не должно интерпретироваться как падение спроса, хотя это может на некоторое время ослабить опасения по поводу дефицита предложения в США", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков SPI Asset Management.