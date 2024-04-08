Счетная палата считает деятельность "Азербайджанской инвесткомпании" неэффективной

Счетная палата провела аудит по оценке эффективности деятельности ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) при Минэкономики.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности палаты за прошлый год.
"На фоне роста показателей рентабельности компании и положительных изменений в вопросе управления ликвидными средствами, финансовое состояние портфельных компаний, в которые были инвестированы средства в предыдущие годы, в основном было неудовлетворительным. Справедливая стоимость некоторых проектов, отраженная в финансовых отчетах АИК, была ниже номинальной стоимости. Лишь одно предприятие в инвестиционном портфеле акций выплачивало компании дивиденды. Также доходы от продажи портфеля компаний во много раз меньше затрат на получение этих доходов", - говорится в отчете.