Счетная палата считает деятельность "Азербайджанской инвесткомпании" неэффективной

Счетная палата провела аудит по оценке эффективности деятельности ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) при Минэкономики.

Счетная палата провела аудит по оценке эффективности деятельности ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) при Минэкономики.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности палаты за прошлый год.

"На фоне роста показателей рентабельности компании и положительных изменений в вопросе управления ликвидными средствами, финансовое состояние портфельных компаний, в которые были инвестированы средства в предыдущие годы, в основном было неудовлетворительным. Справедливая стоимость некоторых проектов, отраженная в финансовых отчетах АИК, была ниже номинальной стоимости. Лишь одно предприятие в инвестиционном портфеле акций выплачивало компании дивиденды. Также доходы от продажи портфеля компаний во много раз меньше затрат на получение этих доходов", - говорится в отчете.