​Счетная палата и Государственный таможенный комитет подписали меморандум

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Счетная палата Азербайджана и Государственный таможенный комитет (ГТК) подписали меморандум о согласии. Как сообщает Report со ссылкой на Палату, основной целью меморандума является сотрудничество и координация деятельности двух структур по расширению базы данных, обеспечению оперативности получения информации и других аспектах взаимодействия в ходе реализации полномочий, возложенных на Счетную палату и ГТК.

Меморандум послужит достижению целей, определенных в Стратегическом плане развития Счетной палаты, укреплению госконтроля и отчетности в сфере расчета государственных доходов, собранных по линии таможенных органов, в рамках полномочий обеих структур, а также повышению прозрачности.