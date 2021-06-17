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Saudi Aramco привлекла 6 млрд долларов через исламские "облигации"

Saudi Aramco привлекла 6 млрд долларов через исламские "облигации" Спрос на бумаги оказался в 20 раз выше предложения
Финансы
17 июня 2021 г. 19:26
Saudi Aramco привлекла 6 млрд долларов через исламские облигации

Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco разместила выпуск инвестиционных сертификатов сукук среди международных институциональных инвесторов и привлекла от их продажи 6 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Aramco.

Выпуск инструментов состоит из трех траншей с погашением в 2024, 2026 и 2031 годах. Компания не указывает, под какие именно проекты размещены сукук, отмечая лишь, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели. Спрос на бумаги оказался в 20 раз выше предложения. По словам главы компании Амина Нассера, это означает, что инвестиционное сообщество уверено в долгосрочной востребованности продукции компании.

Сукук - исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций. В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.

Ранее компания объявляла о планах расширить производственные мощности на 1 млн баррелей в сутки, до 13 млн баррелей в сутки. Сейчас проект находится на стадии инженерного проектирования.

В 2019 году Saudi Aramco разместила в рамках IPO почти 2% своих акций на национальной бирже Tadawul и привлекла от их продажи почти 30 млрд долларов США. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.

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