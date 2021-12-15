Самир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось VI заседание Совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Королевства Са

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось VI заседание Совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Королевства Саудовской Аравии.

Как передает Report, заседанию предшествовала встреча сопредседателей комиссии, министра финансов Азербайджанской Республики Самира Шарифова и министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида бин Абдулазиза Аль-Фалиха.

Министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия искренне поздравил с освобождением оккупированных территорий Азербайджанской Республики, а также с восстановлением государственной независимости и 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министр финансов Самир Шарифов сказал, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанные на прочной исламской солидарности, развиваются по восходящей траектории, и визит президента Ильхама Алиева в Саудовскую Аравию в апреле 2015 года заложил прочную основу для дальнейшего укрепления отношений, особенно расширения и диверсифицируя экономическое сотрудничество.

В свою очередь, Самир Шарифов заявил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией продолжают стремительно развиваться, подчеркнув важность принятия дальнейших мер для их укрепления.

Затем главы ведомств объявили о начале заседания межправительственной комиссии. На повестке дня стояло обсуждение текущего состояния экономического сотрудничества, торговли и инвестиций.

Подчеркнув высокий уровень отношений между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии, Самир Шарифов заявил, что страны имеют все возможности для дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере.

Проинформировав о строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, сопредседатель комиссии сказал, что сейчас в Карабахе ускоренными темпами продолжаются работы по разминированию территорий. Он также пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий.

Министр финансов рассказал участникам комиссии о благоприятном деловом и инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, и отметил, что между странами имеются возможности для сотрудничества в сфере туризма, призвав бизнесменов инвестировать в эту сферу.

На встрече также отмечалось, что хотя пандемия коронавируса негативно повлияла на торговые отношения между двумя странами в 2020 году, в январе-октябре нынешнего года товарооборот между Азербайджаном и Саудовской Аравией вырос на 47,3%.

По итогам обсуждения сопредседатели Самир Шарифов и Халид бин Абдулазиз Аль-Фалих подписали Протокол VI заседания Совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Королевства Саудовской Аравии.