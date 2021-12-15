Прошло VI заседание Совместной комиссии Азербайджан-Саудовская Аравия

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось VI заседание Совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Королевства Са

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось VI заседание Совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Королевства Саудовской Аравии.

Как передает Report, заседанию предшествовала встреча сопредседателей комиссии, министра финансов Азербайджанской Республики Самира Шарифова и министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида бин Абдулазиза Аль-Фалиха.

Министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия искренне поздравил с освобождением оккупированных территорий Азербайджанской Республики, а также с восстановлением государственной независимости и 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министр финансов Самир Шарифов сказал, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанные на прочной исламской солидарности, развиваются по восходящей траектории, и визит президента Ильхама Алиева в Саудовскую Аравию в апреле 2015 года заложил прочную основу для дальнейшего укрепления отношений, особенно расширения и диверсифицируя экономическое сотрудничество.