Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%

В Азербайджане в январе-октябре текущего года поступления по видам non-life страхования составили 545,271 млн манатов, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период выплаты по видам non-life страхования повысились на 4,7% - до 225,732 млн манатов.

За 10 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 41,4 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 43 маната.