Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 14:47
    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%

    В Азербайджане в январе-октябре текущего года поступления по видам non-life страхования составили 545,271 млн манатов, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период выплаты по видам non-life страхования повысились на 4,7% - до 225,732 млн манатов.

    За 10 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 41,4 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 43 маната.

    ЦБА non-life страхование страховые взносы
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 9 %-ə yaxın böyüyüb

    Последние новости

    14:56

    Обыск в доме Андрея Ермака завершился без уведомления о подозрении - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    14:47

    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%

    Финансы
    14:47

    Доходы SOCAR от экспорта ненефтегазовой продукции за 10 месяцев превысили $344 млн

    Энергетика
    14:39

    Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в Саратове

    Другие страны
    14:38

    Совет партнерства ЕС-Армения пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    14:29
    Фото

    MİDA 3 декабря начнет продажу квартир в ЖК Евлаха

    Инфраструктура
    14:28

    Дело обвиняемого в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в суд

    Внутренняя политика
    14:24
    Фото

    Переселившимся в село Мамедбейли 33 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:07

    Эшги Багиров: В 2025 году в интеллектуальных соревнованиях участвовало рекордное число учащихся

    Наука и образование
    Лента новостей