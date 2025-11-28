Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%
Финансы
28 ноября, 2025
- 14:47
В Азербайджане в январе-октябре текущего года поступления по видам non-life страхования составили 545,271 млн манатов, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период выплаты по видам non-life страхования повысились на 4,7% - до 225,732 млн манатов.
За 10 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 41,4 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 43 маната.
