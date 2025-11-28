İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 9 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:31
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 9 %-ə yaxın böyüyüb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası növlərinin hesabına 545,271 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə qeyri-həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 4,7 % artaraq 225,732 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, 10 ay ərzində qeyri-həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 41,4 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 43 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 255,973 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 12,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 772,602 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 24,2 % çoxdur.

    10 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,5 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 56 manat olub.

    qeyri-həyat sığortası Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%

    Son xəbərlər

    14:55

    "Səbail"dən ayrılan mütəxəssis: "İndiki məqamda belə bir addım atmaq lazım idi"

    Futbol
    14:52

    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:49

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna yenidən zərbə endirib

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycan Çinlə kapital bazarında əməkdaşlıq perspektivini müzakirə edib

    Maliyyə
    14:44

    Avropa İttifaqı-Ermənistan Tərəfdaşlıq Şurasının iclası gələn həftə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    14:36

    "Kür" komandası heyətini monteneqrolu oyunçu ilə gücləndirib

    Komanda
    14:31

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 9 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    14:29

    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 35 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:28

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunu təxirə salınıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti