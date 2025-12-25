Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос на 6,5%

В Азербайджане в январе-ноябре текущего года поступления по видам non-life страхования составили 591,459 млн манатов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период выплаты по видам non-life страхования повысились на 2,4% - до 249,144 млн манатов.

За 11 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 42,1 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 43,8 маната.