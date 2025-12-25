İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:29
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası növlərinin hesabına 591,459 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə qeyri-həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 2,4 % artaraq 249,144 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, 11 ay ərzində qeyri-həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 42,1 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 43,8 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 365,354 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 844,833 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 21,7 % çoxdur.

    11 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,9 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 56,8 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı qeyri-həyat sığortası

    Son xəbərlər

    16:52

    Kiberpolis 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı qanunsuz yolla ələ keçirən şəxsləri saxlayıb

    Hadisə
    16:48

    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində vəziyyət sabitləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    16:43

    Hesablama Palatası strateji planda yeni indikatorlar tətbiq edəcək

    Maliyyə
    16:41

    Azərbaycan Kanada və Estoniyaya heyva ixrac etməyə başlayıb

    Biznes
    16:36
    Foto

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyana hökm oxunub

    Hadisə
    16:29
    Foto

    ANAMA Xocalıya köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçib

    Daxili siyasət
    16:29

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    16:27

    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 32 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:19

    Norveç millisinin üzvü "Mançester Siti"dən ayrılmağı düşünür

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti