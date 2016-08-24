Ряд коммерческих банков Азербайджана продают доллар на 8% выше официального курса

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Ряд коммерческих банков Азербайджана увеличили комиссию за конвертацию по манатным картам.

Как передает Report, Rabitabank повысил размер комиссии с 2 до 5%, Silkway Bank и Expressbank – с 2 до 4%, Amrahbank – с 0,5 до 5%. Желающие обналичить валюту в Azer-Turk Bank должны оплатить комиссию в размере 4%, произвести безналичную оплату - 0,5-1 %.

В результате, у владельцев манатных карт при операциях по обналичиванию валюты или расчетах в валюте возникают дополнительные расходы в размере 4-5%. Например, с учетом сегодняшнего официального курса Центробанка (ЦБА) на уровне 1,6245 AZN/USD, банки продают клиенту, желающему обналичить валюту или произвести безналичный расчет, 1 доллар по максимальной цене 1,6245+4%=1,6895 AZN/USD и 1,6895+4%=1,7571 AZN/USD. Это на 8,2% выше официального курса ЦБА. Эти расходы касаются и лиц, производящих оплату по манатным картам в зарубежных странах.