Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Россияне ожидают ухудшения экономической ситуации в стране, несмотря на рост промышленного производства, зарплат и укрепление рубля.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, как следует из результатов январского соцопроса, проведенного Левада-центром, 78% респондентов считают, что страна движется к экономическому кризису.

Отметим, что в сентябре этот показатель составил 74%. Эти пессимистичные настроения нашли отражение и в макроэкономической статистике: весь прошлый год наблюдалось хоть и не большое, но снижение потребления, доля которого в экономике РФ превышает 50%.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, будут опубликованы январские цифры по розничным продажам (вновь ожидается снижение). Это будет означать, что кризис в этом секторе продолжается уже рекордные 25 месяцев. Несмотря на то, что снижение ВВП РФ в 2016 году составило лишь 0,2%, розничные продажи и реальные доходы за этот же период упали на 5%.

По мнению Владимира Осаковского из Bank of America, это связано со снижением в реальном выражении размера пенсий и социальных трансфертов.