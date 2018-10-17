Россия сократила вложения в госдолг США до 14 млрд долларов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В августе инвестиции России в гособлигации США сократились на 900 млн, до 14,097 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это следует из данных американского Минфина.

Российские вложения в долгосрочные казначейские бумаги США составили 3,378 млрд долларов, в краткосрочные - 10,719 млрд долларов.

Лидером среди инвесторов по-прежнему остается Китай, чья инвестиции достигли 1,165 трлн долларов. На втором месте - Япония с 1,029 трлн долларов, на третьем - Бразилия с 317,8 млрд долларов. В топ-5 также входят Ирландия (315,8 млрд) и Великобритания (272,6 млрд).

Пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года: тогда они достигали 164,3 млрд долларов. В 2014 году на волне возникших геополитических сложностей начался первый этап ускоренного вывода резервов из американских гособлигаций. Нынешний этап выведения средств начался в апреле, после новых санкций США. Тогда вложения России сократились сразу вдвое - с 96,1 млрд до 48,7 млрд долларов.