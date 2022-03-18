О нас
Аудио новости

Российский банк ВТБ начал продавать клиентам золотые слитки

Российский банк ВТБ начал продавать клиентам золотые слитки Российский банк ВТБ начал продажу инвестиционных слитков из золота для состоятельных клиентов.
Финансы
18 марта 2022 г. 12:13
Российский банк ВТБ начал продавать клиентам золотые слитки

Российский банк ВТБ начал продажу инвестиционных слитков из золота для состоятельных клиентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ одним из первых на рынке запускает продажу инвестиционных драгоценных слитков для состоятельных клиентов. Слитки золота высшей 999 пробы можно приобрести по индивидуальному заказу", - говорится в сообщении.

Минимальный объем для покупки - 1 кг, максимальный - 26,6 кг.

"В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении - услуга предоставляется бесплатно на три месяца", - отметили в пресс-службе.

По мнению старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking и "Привилегии" Дмитрия Брейтенбихера, сейчас на рынке не так много активов, показывающих уверенную положительную динамику.

"Поэтому готовы предложить нашим клиентам все доступные инструменты для защиты сбережений от инфляционных рисков. На мировых рынках золото традиционно торгуется в долларах, поэтому покупка металла становится выгодным вложением и в рублях, и в иностранной валюте", - цитирует пресс-служба слова Брейтенбихера.

Президент России Владимир Путин 9 марта подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Позднее глава государства также подписал закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
18 марта 2022 г. 10:23
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
16 марта 2022 г. 22:00
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi