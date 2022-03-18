Российский банк ВТБ начал продавать клиентам золотые слитки

Российский банк ВТБ начал продажу инвестиционных слитков из золота для состоятельных клиентов.

Российский банк ВТБ начал продажу инвестиционных слитков из золота для состоятельных клиентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ одним из первых на рынке запускает продажу инвестиционных драгоценных слитков для состоятельных клиентов. Слитки золота высшей 999 пробы можно приобрести по индивидуальному заказу", - говорится в сообщении.

Минимальный объем для покупки - 1 кг, максимальный - 26,6 кг.

"В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении - услуга предоставляется бесплатно на три месяца", - отметили в пресс-службе.

По мнению старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking и "Привилегии" Дмитрия Брейтенбихера, сейчас на рынке не так много активов, показывающих уверенную положительную динамику.

"Поэтому готовы предложить нашим клиентам все доступные инструменты для защиты сбережений от инфляционных рисков. На мировых рынках золото традиционно торгуется в долларах, поэтому покупка металла становится выгодным вложением и в рублях, и в иностранной валюте", - цитирует пресс-служба слова Брейтенбихера.

Президент России Владимир Путин 9 марта подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Позднее глава государства также подписал закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту.