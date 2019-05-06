​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике наличных средств (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике наличных средств (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика наличных средств
|1
|National Bank of Pakistan
|в 2,3 раза
|2
|Azerbaijan Industry Bank
|в 2,1 раза
|3
|Ziraat Bank
|92,7%
|4
|Turan Bank
|70,6%
|5
|Mugan Bank
|55,4%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости