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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике наличных средств (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике наличных средств (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике наличных средств (TOП-5):

Банки Динамика наличных средств
1 National Bank of Pakistan в 2,3 раза
2 Azerbaijan Industry Bank в 2,1 раза
3 Ziraat Bank 92,7%
4 Turan Bank 70,6%
5 Mugan Bank 55,4%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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