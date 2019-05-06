Рэнкинг банков Азербайджана по динамике наличных средств (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике наличных средств (01.04.2019)

6 мая, 2019 13:17

https://report.az/storage/news/f90e113997c7984b082cc0fdf43530a9/1e2c780a-52b7-4697-a3d8-882cefa1b68e_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по динамике наличных средств (TOП-5): № Банки Динамика наличных средств 1 National Bank of Pakistan в 2,3 раза 2 Azerbaijan Industry Bank в 2,1 раза 3 Ziraat Bank 92,7% 4 Turan Bank 70,6% 5 Mugan Bank 55,4% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.