Профицит сводного бюджета Азербайджана снизился на 35%

Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2025 году составили 47 млрд 955,1 млн манатов, что соответствует показателю 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, расходы сводного бюджета в прошлом году составили 44 млрд 651,9 млн манатов, показав рост на 4,2%.

В итоге в 2025 году в бюджете образовался профицит в размере 3 млрд 303,2 млн манатов, что на 35% меньше по сравнению с 2024 годом.