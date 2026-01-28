İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın icmal büdcəsinin profisiti 3 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 14:52
    Azərbaycanın icmal büdcəsinin profisiti 3 milyard manatı ötüb

    2025-ci ildə Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 47 milyard 955,1 milyon manat, xərcləri isə 44 milyard 651,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq eyni və 4,2 % çoxdur.

    Son nəticədə ötən il büdcədə 3 milyard 303,2 milyon manat profisit yaranıb. Bu isə əvvəlki ilə nisbətən 35 % azdır.

    İcmal büdcənin tərkib hissəsi olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin gəlirləri 8 milyard 88,7 milyon manat, xərcləri 7 milyard 518,2 milyon manat, İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsinin gəlirləri 242,3 milyon manat, xərcləri 213,3 milyon manat, İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsinin gəlirləri 2 milyard 6 milyon manat, xərcləri 2 milyard 418 milyon manat, Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlirləri 17 milyard 169,2 milyon manat, xərcləri 14 milyard 586,5 milyon manat icra olunub.

    Hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlirləri 451 milyon manat, xərcləri 445,6 milyon manat təşkil edib.

    icmal büdcə Maliyyə Nazirliyi
    Профицит сводного бюджета Азербайджана снизился на 35%
    Azerbaijan's consolidated budget surplus reaches almost $2B

    Son xəbərlər

    01:04
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti