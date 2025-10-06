Профицит госбюджета Азербайджана вырос почти на 75%

В январе-сентябре этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 29 млрд 142,4 млн манатов, а расходы - 24 млрд 668,2 млн манатов, что на 5,1% больше и на 2% меньше соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Доходы бюджета исполнены на 2,4% больше запланированного.

В конечном итоге за 9 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 4 млрд 474,2 млн манатов, что на 74,6 % больше по сравнению с прошлым годом.