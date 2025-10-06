İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:05
    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 75 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 29 milyard 142,4 milyon manat, xərcləri isə 24 milyard 668,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 5,1 % çox və 2 % azdır.

    Büdcə gəlirləri proqnozdan 2,4 % çox icra edilib.

    Son nəticədə 9 ayda büdcədə 4 milyard 474,2 milyon manat profisit yaranıb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 74,6 % çoxdur.

