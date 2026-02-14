İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatmasına kömək etmək üçün xüsusi nümayəndə göndərib

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 13:47
    Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatmasına kömək etmək üçün xüsusi nümayəndə göndərib

    Xarici işlər naziri Van İ bildirib ki, Çin səfər diplomatiyası üçün xüsusi nümayəndə göndərib və bütün mümkün kanallar vasitəsilə Rusiya-Ukrayna müharibəsində hərbi əməliyyatların tezliklə dayandırılması və dialoqun bərpası zərurəti barədə mesaj ötürür.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Çin münaqişənin birbaşa tərəfi deyil və həlledici səsə malik deyil, lakin danışıqları fəal şəkildə dəstəkləyir və ümid edir ki, beynəlxalq səylər hərtərəfli, uzunmüddətli və bütün tərəflər üçün məcburi olan sülh sazişinə gətirib çıxaracaq.

    "Vəzifəmiz sülh danışıqlarına kömək etməkdir. Buna görə də biz səfər diplomatiyası üçün xüsusi nümayəndəmizi göndərmişik və bütün mümkün kanallar vasitəsilə hərbi əməliyyatların tezliklə dayandırılması və dialoqun bərpası zərurəti barədə mesaj ötürürük", - o bildirib.

    Китай направил спецпредставителя для содействия прекращению российско-украинской войны

