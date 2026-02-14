Китай направил спецпредставителя для содействия прекращению российско-украинской войны
- 14 февраля, 2026
- 13:06
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай направил специального представителя для "шаттл-дипломатии" и через все возможные каналы передает послание о необходимости скорейшего прекращения военных действий и возобновления диалога в рамках российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Китай не является непосредственной стороной конфликта и не имеет решающего голоса, однако активно поддерживает переговоры и надеется, что международные усилия приведут к всеобъемлющему, долговременному и обязательному для всех сторон мирному соглашению.
"Наша задача - содействовать переговорам о мире. Поэтому мы направили нашего специального представителя для "шаттл-дипломатии" и через все возможные каналы передаем послание о необходимости скорейшего прекращения военных действий и возобновления диалога",- сказал он.
Он также отметил, что переговоры о мире начались и "обсуждаются реальные вопросы".
"Мы приветствуем это, потому как без диалога мир не наступит никогда. Если диалог не будет поддерживаться, мирное соглашение не упадет с неба. Мы надеемся, что через наши последовательные усилия удастся достичь всеобъемлющего, прочного, долгосрочного и обязательного для всех сторон мирного соглашения",- отметил он.
Глава МИД КНР также отметил, что Европа не должна оставаться в стороне в вопросе украинского урегулирования.
"Европа должна быть за столом переговоров, а не "на меню". Сейчас мы видим, что Европа нашла в себе смелость вести диалог с Россией. Это хорошо, и мы поддерживаем этот шаг", - добавил он.
Ван И подчеркнул важность создания более сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности в Европе для устранения коренных причин кризиса и предотвращения его повторения. По его словам, Китай готов оказать полную поддержку мирному процессу в своем формате.