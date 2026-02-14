Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin görüşləri keçiriləcək
Fərdi
- 14 fevral, 2026
- 13:50
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında bu gün 1/4 final mərhələsinin görüşləri keçiriləcək.
"Report" Şahmat Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, kişi şahmatçıların yarışında Əhməd Əhmədzadə Şəhriyar Məmmədyarovla, Eltac Səfərli Məhəmməd Muradlı ilə, Nicat Abasov Aydın Süleymanlıyla, Rauf Məmmədov isə Read Səmədovla mübarizə aparacaq.
Qadınların yarışında Səbinə İbrahimova - Ülviyyə Fətəliyeva, Xanım Balacayeva-Gülnar Məmmədova, Nərmin Abdinova-Türkan Məmmədyarova, Günay Məmmədzadə-Ayan Allahverdiyeva partiyaları oynanılacaq.
Yarış saat 15:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, şahmatçılar bir-biriləriylə iki oyun keçirəcək. Qalib müəyyənləşmə yarımfinala vəsiqənin sahibi tay-brekdə məlum olacaq.
Son xəbərlər
14:17
Azərbaycan Pakistana üzüm tədarük etməyə başlayıbASK
14:17
"France 24"ə müsahibəsində İlham Əliyev ölkənin prinsipial mövqeyini bir daha açıq şəkildə bəyan etdi - RƏYXarici siyasət
14:15
Müdafiə Nazirliyində 2025-ci ilin yekunlarına dair kollegiya iclası keçirilibHərbi
14:08
Kir Starmer: Böyük Britaniya Şimali Atlantikada və Arktikada iştirakını gücləndirəcəkDigər ölkələr
14:02
Gənc cüdoçular Şamaxıda təlim-məşq toplanışına başlayıblarFərdi
14:00
Bolqarıstan Dünya Şəhərsalma Forumunda yüksək səviyyədə təmsil olunacaqXarici siyasət
13:56
Foto
Prezident İlham Əliyev Münxendə bolqarıstanlı həmkarı ilə görüşübXarici siyasət
13:50
Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdırDigər ölkələr
13:50