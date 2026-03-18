Azərbaycanın noutbuk istehsalçısı yenidən təşkil edilir
Biznes
- 18 mart, 2026
- 12:22
"Kür Elektron Avandanlıqları İstehsalı" MMC fəaliyyətinə xitam verərək "Htech İnvest" MMC-yə qoşulduğunu elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bununla əlaqədar "Htech İnvest" yenidən təşkil olunur.
Xatırladaq ki, "Htech İnvest"in nizamnamə kapitalı 3,049 milyon manatdır. Şirkət noutbuk istehsalı ilə məşğuldur.
