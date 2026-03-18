Азербайджанский производитель ноутбуков реорганизуется

ООО Kür Elektron Avandanlıqları İstehsalı объявило о прекращении своей деятельности и присоединении к ООО Htech İnvest.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы.

Согласно информации, в связи с этим Htech İnvest реорганизуется.

Напомним, что уставный капитал Htech İnvest составляет 3,049 млн манатов. Компания занимается производством ноутбуков.