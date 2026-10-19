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    ГНФАР увеличил инвестиции в фонды недвижимости более чем на 7%

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 18:01
    ГНФАР увеличил инвестиции в фонды недвижимости более чем на 7%

    Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в фонды недвижимости по состоянию на 1 января 2026 года составили 4 млрд 894,070 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это на 7,2% больше по сравнению с 1 января 2025 года.

    В течение года доля инвестиций в фонды недвижимости в активах нефтяного фонда снизилась с 4,45% до 3,9%.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Азербайджанские инвестиции объекты недвижимости
    ARDNF daşınmaz əmlak fondlarına investisiyaları 7 %-dən çox artırıb
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