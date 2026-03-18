İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Builki çərşənbə tonqallarında üç nəfər yanıq xəsarəti alıb

    Builki Novruz çərşənbələri tonqallarında ümumilikdə üç nəfər xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Su çərşənbəsində (fevralın 24-ü) Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində 15 yaşlı yeniyetmə və Nizami rayonunda 9 yaşlı azyaşlı xəsarət alıb. Su çərşənbəsində bədənin müxtəlif nahiyələrinin termiki yanığı diaqnozu ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunan şəxslərə zəruri ixtisaslı tibbi xidmət göstərilib və artıq ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    Torpaq çərşənbəsində (martın 17-si) isə 9-cu mikrorayon ərazisindən 2018-ci il təvəllüdlü azyaşlı üçün çağırış qeydə alınıb. Xəsarət alan azyaşlıya yerində tibbi yardım göstərilib və vəziyyəti qənaətbəxş olaraq qiymətləndirilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanda Novruz bayramına azı dörd həftə qalmış hər həftənin ikinci günləri Su, Od, Yel və Torpaq çərşənbələri qeyd olunur.

    Novruz Bayramı Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi
    В Азербайджане трое детей получили ожоги при прыжках через костры в преддверии Новруза

    Son xəbərlər

    12:56

    Rusiya Xarkov, Xerson və Sumını bombalayıb, 13 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:52

    AYNA: Daha 7 avtobus marşrutu üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    12:45

    İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olub

    Region
    12:41

    İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülüb

    Digər ölkələr
    12:40

    Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir

    İncəsənət
    12:40

    İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"

    Futbol
    12:39

    Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    12:38

    Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    12:37

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində içməli su olmayacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti