    В Азербайджане трое детей получили ожоги при прыжках через костры в преддверии Новруза

    
    • 18 марта, 2026
    • 12:49
    В Азербайджане трое детей получили ожоги при прыжках через костры в преддверии Новруза

    В Азербайджане во вторники ("чершенбе"), предшествующие празднику Новруз, в общей сложности три человека получили ожоги при прыжках через костры.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

    Согласно информации, во время "Су чершенбеси" (24 февраля) в поселке Баладжары Бинагадинского района пострадал 15-летний подросток, а в Низаминском районе – 9-летний ребенок.

    В "Топаг чершенбеси" (17 марта) в 9-м микрорайоне ожоги получил ребенок 2018 года рождения.

    Первые двое были доставлены в ожоговый центр при Наримановском медицинском центре с термическими ожогами различных частей тела. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, они были выписаны на амбулаторное лечение.

    Пострадавшему вчера ребенку была оказана медицинская помощь на месте бригадой скорой помощи, его состояние было оценено как удовлетворительное.

    Новруз байрамы Ожоговые травмы Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи
    Builki çərşənbə tonqallarında üç nəfər yanıq xəsarəti alıb
