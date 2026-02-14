İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdır

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 13:50
    Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdır

    Avropa misli görünməmiş təhlükəsizlik çağırışları fonunda daha müstəqil olmalıdır, bu da transatlantik ittifaqı daha möhkəm edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen bildirib.

    "Biz artıq dörd ilə yaxındır ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü şəraitində yaşayırıq. Eyni zamanda, birliyimizi daxildən zəiflətməyə çalışan xarici qüvvələrin açıq təhdidi ilə üzləşirik. Açıq-aşkar düşmən rəqabəti və güc siyasəti geri qayıdır. Avropa həyat tərzi, demokratiyalarımız, onların institusional əsasları və vətəndaşların etimadı ərazi məsələlərindən tutmuş tariflərə və texnologiyaların tənzimlənməsinə qədər yeni çağırışlarla üzləşir", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, bütün bunlar son nəticədə sadə bir reallığı göstərir: bugünkü parçalanmış dünyada Avropa daha müstəqil olmalıdır.

    "Təhlükəsizliyimizin və rifahımızın asılı olduğu bütün sahələrdə başqa seçim yoxdur: müdafiə və energetikada, iqtisadiyyat və ticarətdə, xammal təminatında və rəqəmsal texnologiyalarda. Kimsə deyə bilər ki, "müstəqillik" sözü transatlantik əlaqələrə ziddir. Əslində isə hər şey əksinədir - və biz bunu indicə ABŞ dövlət katibi Marko Rubiodan eşitdik. Müstəqil Avropa - güclü Avropadır, güclü Avropa isə daha möhkəm transatlantik ittifaq deməkdir", - o deyib.

