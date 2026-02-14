Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Фон дер Ляйен: Европа должна стать более самостоятельной

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 13:17
    Фон дер Ляйен: Европа должна стать более самостоятельной

    Европа должна стать более самостоятельной на фоне беспрецедентных вызовов безопасности, что сделает трансатлантический союз более прочным.

    Как передает Report, об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    "Мы уже почти четыре года живем в условиях безрассудной агрессии России против Украины. Одновременно мы сталкиваемся с явной угрозой со стороны внешних сил, стремящихся ослабить наше единство изнутри. Возвращается откровенно враждебная конкуренция и политика силы. Европейский образ жизни, наши демократии, их институциональные основы и доверие граждан подвергаются новым вызовам - от территориальных вопросов до тарифов и регулирования технологий", - сказала она.

    По ее словам, все это в конечном итоге указывает на простую реальность: в сегодняшнем фрагментированном мире Европа должна стать более самостоятельной.

    "Другого выбора нет. Самостоятельной во всех измерениях, от которых зависят наша безопасность и процветание: в обороне и энергетике, в экономике и торговле, в обеспечении сырьем и в цифровых технологиях. Кто-то может сказать, что слово "самостоятельность" противоречит трансатлантическим связям. На самом деле все наоборот - и мы только что услышали это от госсекретаря США Марко Рубио. Самостоятельная Европа - это сильная Европа, а сильная Европа означает более прочный трансатлантический союз", - сказала она.

    Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    14:09

    В Азербайджане аннулирован сертификат о присвоении звездной категории 18 отелям - ЭКСКЛЮЗИВ

    Туризм
    13:57
    Фото

    Баку отмечает День влюбленных - Фоторепортаж

    Внутренняя политика
    13:49

    Кир Стармер: Великобритания усилит присутствие в Северной Атлантике и Арктике

    Другие страны
    13:47

    Стармер призвал укреплять сотрудничество ЕС и Великобритании в сфере обороны

    Другие страны
    13:40
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике

    Внешняя политика
    13:39

    Стармер: США остаются незаменимым союзником Европы и Великобритании

    Другие страны
    13:39

    Глава ЕК призвала воплотить в жизнь идею о взаимной обороне Европы

    Другие страны
    13:33

    Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС в обороне

    Другие страны
    13:32

    В Билясуваре произошел взрыв трансформатора, часть города обесточена - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей