Фон дер Ляйен: Европа должна стать более самостоятельной

Европа должна стать более самостоятельной на фоне беспрецедентных вызовов безопасности, что сделает трансатлантический союз более прочным.

Как передает Report, об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы уже почти четыре года живем в условиях безрассудной агрессии России против Украины. Одновременно мы сталкиваемся с явной угрозой со стороны внешних сил, стремящихся ослабить наше единство изнутри. Возвращается откровенно враждебная конкуренция и политика силы. Европейский образ жизни, наши демократии, их институциональные основы и доверие граждан подвергаются новым вызовам - от территориальных вопросов до тарифов и регулирования технологий", - сказала она.

По ее словам, все это в конечном итоге указывает на простую реальность: в сегодняшнем фрагментированном мире Европа должна стать более самостоятельной.

"Другого выбора нет. Самостоятельной во всех измерениях, от которых зависят наша безопасность и процветание: в обороне и энергетике, в экономике и торговле, в обеспечении сырьем и в цифровых технологиях. Кто-то может сказать, что слово "самостоятельность" противоречит трансатлантическим связям. На самом деле все наоборот - и мы только что услышали это от госсекретаря США Марко Рубио. Самостоятельная Европа - это сильная Европа, а сильная Европа означает более прочный трансатлантический союз", - сказала она.