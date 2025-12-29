Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 год
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 16:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2026 год.
Как сообщает Report, согласно указу главы государства, доходы ГНФАР на следующий год утверждены на уровне 13 млрд 32,3 млн манатов (снижение на 9,8% по сравнению с показателем за 2025 год), расходы - 13 млрд 16 млн манатов (снижение на 11%).
Трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана на 2026 год предусмотрены на уровне 12 млрд 835 млн манатов (снижение на 11,4%).
Отметим, что бюджет ГНФАР на 2026 год утвержден исходя из цены на нефть в $65 за баррель ($70 за баррель в 2025 году).
Последние новости
16:37
Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковраKультурная политика
16:20
Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лицВнешняя политика
16:10
Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и РуандойВнешняя политика
16:09
В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвоеФинансы
16:08
Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%Финансы
16:07
Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 годФинансы
16:02
В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМСФинансы
16:01
В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организацияхВнутренняя политика
15:57
Фото