Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2026 год.

Как сообщает Report, согласно указу главы государства, доходы ГНФАР на следующий год утверждены на уровне 13 млрд 32,3 млн манатов (снижение на 9,8% по сравнению с показателем за 2025 год), расходы - 13 млрд 16 млн манатов (снижение на 11%).

Трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана на 2026 год предусмотрены на уровне 12 млрд 835 млн манатов (снижение на 11,4%).

Отметим, что бюджет ГНФАР на 2026 год утвержден исходя из цены на нефть в $65 за баррель ($70 за баррель в 2025 году).