Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    На трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 04 февраля, 2026
    • 08:51
    На трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с наблюдаемыми в Баку ветренными погодными условиями на трассе Зыхский круг – Аэропорт по ряду полос ограничение скорости снижено на 20 км/ч.

    Об этом агентству Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

    Отмечается, что сотрудниками Центра на информационных табло установлены предупреждающие знаки "сильный ветер":

    "Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.

    ветер погодные условия снижена скорость
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    09:30

    Посол: Новый меморандум по ИИ - символ укрепления связей Азербайджана и Израиля

    Другие страны
    09:26

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2026)

    Финансы
    09:24

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:23

    Представитель Госдепа проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Вашингтоне

    Другие страны
    09:13
    Видео

    В Абу-Даби проходит встреча в расширенном составе между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    09:09

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    09:08

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    09:06

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2026)

    Финансы
    08:51

    На трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    Лента новостей