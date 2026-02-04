На трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

В связи с наблюдаемыми в Баку ветренными погодными условиями на трассе Зыхский круг – Аэропорт по ряду полос ограничение скорости снижено на 20 км/ч.

Об этом агентству Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сотрудниками Центра на информационных табло установлены предупреждающие знаки "сильный ветер":

"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.