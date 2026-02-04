Глава ЕК посетит Австралию для заключения торговой сделки

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в феврале посетить Австралию для заключения соглашений по вопросам безопасности и торговли.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По данным источников, сделка с Канберрой предоставит ЕС более широкий доступ на австралийский рынок стратегических полезных ископаемых, таким как литий и медь. Предыдущие торговые переговоры прервались в конце 2023 года из-за разногласий по поводу квот на говядину и баранину. Отмечается, что Брюссель предпринял шаги для их возобновления, однако квоты все еще находятся на стадии обсуждения.

Согласно изданию, возможное соглашение с Австралией может вызвать шквал критики из-за значительной сельскохозяйственной составляющей, как было с заключением сделки о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).

Напомним, что 25 октября прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новой инициативе по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из КНР, заявив, что Брюссель собирается компенсировать разрыв этих поставок путем укрепления контактов с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.