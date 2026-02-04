İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Avropa Komissiyasının rəhbəri ticarət sazişi bağlamaq üçün Avstraliyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 08:51
    Avropa Komissiyasının rəhbəri ticarət sazişi bağlamaq üçün Avstraliyaya səfər edəcək

    Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen təhlükəsizlik və ticarət sazişləri bağlamaq üçün fevral ayında Avstraliyaya səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropanın "Politico" nəşri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Kanberra ilə bağlanan müqavilə Avropa İttifaqına litium və mis kimi strateji minerallar üçün Avstraliya bazarına daha geniş çıxış imkanı verəcək.

    Əvvəlki ticarət danışıqları 2023-cü ilin sonunda mal əti və quzu əti kvotaları ilə bağlı fikir ayrılıqları səbəbindən pozulmuşdu. Qeyd olunub ki, Brüssel onları bərpa etmək üçün addımlar atıb, lakin kvotalar hələ də müzakirə mərhələsindədir.

    Nəşrin məlumatına görə, Avstraliya ilə mümkün razılaşma, Cənubi Amerika Ortaq Bazarı (MERCOSUR) ölkələri ilə azad ticarət razılaşmasında olduğu kimi, əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı komponentinə görə tənqid fırtınasına səbəb ola bilər.

    Avropa İttifaqı Avstraliya ticarət
    Глава ЕК посетит Австралию для заключения торговой сделки

    Son xəbərlər

    09:13

    "Araz-Naxçıvan" sabiq oyunçusunu yenidən heyətinə qatıb

    Futbol
    09:10

    Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilir

    Xarici siyasət
    09:09

    Azərbaycan Basketbol Liqası: XVI tura bu gün start verilir

    Komanda
    09:09

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    09:07

    Bakıda küləyin sürəti 28 m/s təşkil edir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:03

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.02.2026)

    Maliyyə
    09:01

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsi başlayır

    Futbol
    08:58

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.02.2026)

    Maliyyə
    08:54

    Yol polisi hava ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti