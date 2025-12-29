İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Prezident ARDNF-in 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:49
    Prezident ARDNF-in 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Prezident İlham Əliyev Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2026-cı il büdcəsi haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, fərmana əsaəsn, gələn il ARDNF-in büdcə gəlirlərinin 13 milyard 32,3 milyon manat (bu illə müqayisədə 9,8 % az), büdcə xərclərinin isə 13 milyard 16 milyon manat (11 % az) olması proqnozlaşdırılır.

    2026-cı il üçün dövlət büdcəsində Fonddan transfertin məbləği 12 milyard 835 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 11,4 % azdır.

    İlham Əliyev ARDNF büdcə
    Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 год
    President Aliyev approves SOFAZ's 2026 budget

    Son xəbərlər

    16:36

    Həssas qruplardan olan qadınlar üçün iqlim dəyişimləri üzrə adaptasiya planları hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    16:36

    Polşa HHM sistemləri istehsalına təxminən 90 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:32

    ARDNF-in gələn il idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası açıqlanıb

    Maliyyə
    16:31
    Video

    Ağdamda kənd sakinləri mina xəbərdarlıq dirəklərini sökürlər - REPORTAJ

    Daxili siyasət
    16:29

    ARDNF-in gələn il üçün investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:29

    Gender bərabərliyi məsələləri üzrə əlaqələndirmə qrupları yaradılacaq

    Daxili siyasət
    16:26
    Foto

    Çində Azərbaycanın turizm imkanları təbliğ edilib

    Turizm
    16:23

    "Bavariya" 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir

    Futbol
    16:15

    Gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti