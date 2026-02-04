Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
- 04 февраля, 2026
- 09:08
Главное управление Государственной дорожной полиции выступило с обращением к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий.
Как сообщили Report в управлении, в настоящее время, как и прогнозировалось ранее, в ряде городов и районов страны наблюдаются неблагоприятные погодные и дорожные условия для участников дорожного движения.
Подчеркивается, что из-за сложившейся погоды возрастает вероятность скольжения дорожного покрытия:
"В отдельных районах, особенно на участках дорог, где выпал снег, скользкость усиливается, что затрудняет управление транспортными средствами и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
В этой связи просим водителей быть предельно осторожными во время движения, соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, строго придерживаться установленного скоростного режима, избегать резких маневров и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Еще раз призываем всех участников дорожного движения к внимательному поведению и проявлению взаимопонимания. Не стоит забывать, что соблюдение правил дорожного движения и осторожность являются основным условием предотвращения возможных рисков".