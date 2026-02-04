Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    • 04 февраля, 2026
    • 09:08
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Главное управление Государственной дорожной полиции выступило с обращением к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий.

    Как сообщили Report в управлении, в настоящее время, как и прогнозировалось ранее, в ряде городов и районов страны наблюдаются неблагоприятные погодные и дорожные условия для участников дорожного движения.

    Подчеркивается, что из-за сложившейся погоды возрастает вероятность скольжения дорожного покрытия:

    "В отдельных районах, особенно на участках дорог, где выпал снег, скользкость усиливается, что затрудняет управление транспортными средствами и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

    В этой связи просим водителей быть предельно осторожными во время движения, соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, строго придерживаться установленного скоростного режима, избегать резких маневров и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

    Еще раз призываем всех участников дорожного движения к внимательному поведению и проявлению взаимопонимания. Не стоит забывать, что соблюдение правил дорожного движения и осторожность являются основным условием предотвращения возможных рисков".

