Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2026)
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 09:06
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,86
|
1,81
|
7,01
|
WTI (долл/барр)
|
63,80
|
1,86
|
6,38
|
Золото (долл/унция)
|
5 092,80
|
258,30
|
751,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 240,99
|
- 166,67
|
1 177,70
|
S&P 500
|
6 917,81
|
- 58,63
|
72,31
|
Nasdaq
|
23 255,19
|
- 336,92
|
13,20
|
Nikkei
|
54 329,71
|
- 195,96
|
3 990,23
|
Dax
|
24 780,79
|
- 16,73
|
290,38
|
FTSE 100
|
10 314,59
|
- 26,97
|
383,21
|
CAC 40 INDEX
|
8 179,50
|
- 1,67
|
30,00
|
Shanghai Composite
|
4 069,32
|
52,03
|
100,48
|
Bist 100
|
13 875,32
|
254,37
|
2 613,80
|
RTS
|
1 140,14
|
7,80
|
26,01
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1829
|
0,0015
|
0,0084
|
USD/GBP
|
1,3708
|
0,0015
|
0,0235
|
JPY/USD
|
156,2600
|
0,9000
|
- 0,1900
|
RUB/USD
|
77,0529
|
0,3899
|
- 1,6971
|
TRY/USD
|
43,5069
|
0,0285
|
0,5507
|
CNY/USD
|
6,9375
|
- 0,0012
|
- 0,0515
