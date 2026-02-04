Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2026)

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 09:06
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    67,86

    1,81

    7,01

    WTI (долл/барр)

    63,80

    1,86

    6,38

    Золото (долл/унция)

    5 092,80

    258,30

    751,70

    Индексы

    Dow-Jones

    49 240,99

    - 166,67

    1 177,70

    S&P 500

    6 917,81

    - 58,63

    72,31

    Nasdaq

    23 255,19

    - 336,92

    13,20

    Nikkei

    54 329,71

    - 195,96

    3 990,23

    Dax

    24 780,79

    - 16,73

    290,38

    FTSE 100

    10 314,59

    - 26,97

    383,21

    CAC 40 INDEX

    8 179,50

    - 1,67

    30,00

    Shanghai Composite

    4 069,32

    52,03

    100,48

    Bist 100

    13 875,32

    254,37

    2 613,80

    RTS

    1 140,14

    7,80

    26,01

    Валюта

    USD/EUR

    1,1829

    0,0015

    0,0084

    USD/GBP

    1,3708

    0,0015

    0,0235

    JPY/USD

    156,2600

    0,9000

    - 0,1900

    RUB/USD

    77,0529

    0,3899

    - 1,6971

    TRY/USD

    43,5069

    0,0285

    0,5507

    CNY/USD

    6,9375

    - 0,0012

    - 0,0515
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.02.2026)
