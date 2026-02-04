Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 09:09
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Цены на нефть выросли в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до $67,88 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до $63,83.

    Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января уменьшились на 11,1 млн баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика Минэнерго США. За неделю по 23 января показатель сократился на 2,3 млн баррелей.

    Ты - Король

    Лента новостей