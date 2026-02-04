Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

Цены на нефть выросли в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,82% относительно предыдущего закрытия - до $67,88 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до $63,83.

Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 января уменьшились на 11,1 млн баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика Минэнерго США. За неделю по 23 января показатель сократился на 2,3 млн баррелей.