Представитель министерства налогов: Где 3 млн человек экономически активного населения?

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Вне зависимости от наличия или отсутствия свадеб, певцы должны ежемесячно платить фиксированный налог.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор департамента министерства налогов Алекбер Мамедов на брифинге для журналистов и плательщиков фиксированных налогов.

По его словам, сейчас две трети экономически активного населения страны не платит налоги: "В стране имеется 4,5 млн экономически активного населения. Из них 1,5 млн платят подоходные налоги. А где остальные? Только часть из 3 млн экономически активного населения являются плательщиками фиксированного налога. Почему они не должны платить налоги?"