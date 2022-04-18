В Центробанке Азербайджана будет сформировано новое правление

Вслед за назначением нового председателя Центрального банка Азербайджана будет сформирован новый состав правления.
Как сообщает Report, срок полномочий 3-х членов правления истек в прошлом месяце.
Алим Гулиев, Вадим Хубанов и Афтандил Бабаев решением Милли Меджлиса были избраны членами правления в марте 2017 года сроком на 5 лет.
12 апреля этого года решением Милли Меджлиса глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов был освобожден от должности члена правления и соответственно от должности главы банка, которую он занимал с января 1995 года и назначен советником премьер-министра Али Асадова.
Соответствующим распоряжением президента новым председателем ЦБА был назначен Кязымов Талех Тахир оглы.