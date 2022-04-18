В Центробанке Азербайджана будет сформировано новое правление

Вслед за назначением нового председателя Центрального банка Азербайджана будет сформирован новый состав правления.

Вслед за назначением нового председателя Центрального банка Азербайджана будет сформирован новый состав правления.

Как сообщает Report, срок полномочий 3-х членов правления истек в прошлом месяце.

Алим Гулиев, Вадим Хубанов и Афтандил Бабаев решением Милли Меджлиса были избраны членами правления в марте 2017 года сроком на 5 лет.

12 апреля этого года решением Милли Меджлиса глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов был освобожден от должности члена правления и соответственно от должности главы банка, которую он занимал с января 1995 года и назначен советником премьер-министра Али Асадова.

Соответствующим распоряжением президента новым председателем ЦБА был назначен Кязымов Талех Тахир оглы.