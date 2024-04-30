Поток иностранного капитала в финсектор Великобритании упал вдвое

Объем иностранных инвестиций в финансовый и профессиональный сектор услуг Великобритании сократился вдвое в 2023 году до 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов).

Объем иностранных инвестиций в финансовый и профессиональный сектор услуг Великобритании сократился вдвое в 2023 году до 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на отчет Лондонской сити.

В нем говорится о том, что в 2022 году приток инвестиций достиг рекордного показателя - 2 млрд фунтов стерлингов, а в прошлом году он упал вдвое на фоне ухудшения экономической конъюнктуры. Основным источником капиталовложений стали США, обеспечив свыше 40% от общей суммы в 1 млрд фунтов стерлингов.

По данным Лондонской сити, треть всех инвестпроектов - 227 млн фунтов стерлингов - пришлась на управляющих активами.

"Сфера столкнулась с жесткой конкуренцией за IPO со стороны Нью-Йорка, а после Brexit - финцентров ЕС вроде Парижа и Амстердама. Около 7 тыс. рабочих мест также переместились из Лондона в новые хабы, открытые банками и компаниями в Евросоюзе", - пишет агентство, при этом отметив, что Великобритания сохраняет позиции одного из ведущих глобальных центров притока капиталов.