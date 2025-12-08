Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Поступления в бюджет по линии ГТК сократились на 4,2%

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 11:23
    Поступления в бюджет по линии ГТК сократились на 4,2%

    Поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана за январь-ноябрь этого года составили 5 млрд 752,2 млн манатов, что на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, таможенные поступления были исполнены на 3,4% ниже прогнозного показателя.

    В этом году ГТК должен перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, таможенные органы за 11 месяцев обеспечили 87,15% от этой суммы.

    таможня ГТК госбюджет поступления Минфин
    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox azalıb
    Customs revenues to Azerbaijan's state budget reach 5.75B manats
    Elvis

    Последние новости

    11:48
    Фото

    Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов

    Внешняя политика
    11:48

    YAŞAT выделил 37,9 млн манатов на медицинскую и психологическую помощь

    Социальная защита
    11:47

    ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев

    Финансы
    11:44

    Казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,4 млн платежных поручений за 11 месяцев

    Финансы
    11:43

    Доходы госбюджета Азербайджана от аренды госимущества увеличились на 21,3%

    Финансы
    11:40

    Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 39,5%

    Финансы
    11:38

    Президент Азербайджана наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени

    Kультурная политика
    11:36

    "YAŞAT" по сей день оказал поддержку 120 детям шехидов, родившимся после Отечественной войны

    Внутренняя политика
    11:32

    Поступления в бюджет от платных услуг в Азербайджане за 11 месяцев превысили 592 млн манатов

    Финансы
    Лента новостей