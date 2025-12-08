Поступления в бюджет по линии ГТК сократились на 4,2%
Финансы
- 08 декабря, 2025
- 11:23
Поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана за январь-ноябрь этого года составили 5 млрд 752,2 млн манатов, что на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, таможенные поступления были исполнены на 3,4% ниже прогнозного показателя.
В этом году ГТК должен перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, таможенные органы за 11 месяцев обеспечили 87,15% от этой суммы.
