Поступления в бюджет по линии ГТК сократились на 4,2%

Поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана за январь-ноябрь этого года составили 5 млрд 752,2 млн манатов, что на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, таможенные поступления были исполнены на 3,4% ниже прогнозного показателя.

В этом году ГТК должен перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, таможенные органы за 11 месяцев обеспечили 87,15% от этой суммы.