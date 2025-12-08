Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox azalıb
Maliyyə
- 08 dekabr, 2025
- 11:11
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 5 milyard 752,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,2 % azdır.
Gömrük daxilolmaları proqnozdan 3,4 % az icra edilib.
Xatırladaq ki, bu il DGK büdcəyə 6,6 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 11 ay ərzində həmin məbləğin 87,15 %-i təmin olunub.
