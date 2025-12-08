İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:11
    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 5 milyard 752,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,2 % azdır.

    Gömrük daxilolmaları proqnozdan 3,4 % az icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il DGK büdcəyə 6,6 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 11 ay ərzində həmin məbləğin 87,15 %-i təmin olunub.

    Dövlət Gömrük Komitəsi büdcə öhdəliyi Maliyyə Nazirliyi
    Поступления в бюджет по линии ГТК сократились на 4,2%
    Customs revenues to Azerbaijan's state budget reach 5.75B manats

