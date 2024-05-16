О нас

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 2,7 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 2,7 раза В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 13 млрд 633 млн 364,7 тыс. долларов США.
Финансы
16 мая 2024 г. 11:54
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 2,7 раза

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 13 млрд 633 млн 364,7 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 23,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На экспорт пришлось 8 млрд 168 млн 591,68 тыс. долларов внешнеторгового оборота, на импорт - 5 млрд 464 млн 773,02 тыс. долларов. За последний год экспорт сократился на 35,1%, а импорт увеличился на 3,1%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо на 2 млрд 703 млн 818,66 тыс. долларов, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 2,7 dəfə azalıb

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi