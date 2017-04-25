PASHA Bank: Количество наших клиентов увеличилось втрое

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В 2016 году число пользователей пластиковых карт PASHA Bank достигло 35 тыс. и эта цифра продолжает расти.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Талех Казымов на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

По его словам, возглавляемое им финансовое учреждение намерено расширить свою деятельность в этой области. Кроме того, особое внимание будет уделено цифровому банкингу.

"В 2016 году мы остались верны своей философии и продолжили оказывать поддержку корпоративным клиентам. Прошлый год был успешным как для клиентов, так и для банка. Если в 2014 году мы имели 700 клиентов, к концу 2016 года эта цифра достигла 2 200. Принимая во внимание требования корпоративных клиентов, в 2016-м мы начали работать в сфере частного банкинга. В четвертом квартале мы открыли центр обслуживания частного банкинга, начали предоставлять банковские услуги держателям зарплатных карт", - отметил Т. Казымов.

Он также подчеркнул, что в первом квартале этого года банк начал обслуживать клиентов по новой системе: "Сейчас банк осуществляет более эффективную деятельность. К концу 2016 года 60% операций проводилось через интернет-банкинг".