Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2017)

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,78
|- 1,02
|- 5,04
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,16
|- 1,11
|- 4,56
|Золото (доллар/унция)
|1279,4
|9,89
|129,4
|Индексы
|Dow-Jones
|21 963,92
|72,8
|2201,32
|S&P 500
|2 476,35
|6,05
|237,52
|Nasdaq
|6 362,94
|14,82
|979,83
|Nikkei
|19 985,79
|8,79
|871,42
|Dax
|12 251,29
|133,04
|770,23
|FTSE 100
|7 423,66
|51,66
|280,83
|CAC 40
|5 127,03
|33,26
|264,72
|Shanghai Composite
|3 292,64
|4,51
|189
|Bist 100
|106 147,43
|- 1 384,01
|28 008,77
|RTS
|1 014,24
|7,1
|-138,09
|Валюта
|USD/EUR
|1,1819
|- 0,001
|0,1303
|USD/GBP
|1,3203
|- 0,0021
|0,0865
|JPY/USD
|110,36
|0,21
|- 8,93
|RUB/USD
|60,3433
|0,5714
|- 0,9297
|TRY/USD
|3,5272
|0,0078
|- 0,0005
|CNY/USD
|6,7179
|- 0,0012
|- 0,2271
Tural İbadlıАвтор новости
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