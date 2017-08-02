Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2017)

2 августа, 2017 09:45

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 51,78 - 1,02 - 5,04 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,16 - 1,11 - 4,56 Золото (доллар/унция) 1279,4 9,89 129,4 Индексы Dow-Jones 21 963,92 72,8 2201,32 S&P 500 2 476,35 6,05 237,52 Nasdaq 6 362,94 14,82 979,83 Nikkei 19 985,79 8,79 871,42 Dax 12 251,29 133,04 770,23 FTSE 100 7 423,66 51,66 280,83 CAC 40 5 127,03 33,26 264,72 Shanghai Composite 3 292,64 4,51 189 Bist 100 106 147,43 - 1 384,01 28 008,77 RTS 1 014,24 7,1 -138,09 Валюта USD/EUR 1,1819 - 0,001 0,1303 USD/GBP 1,3203 - 0,0021 0,0865 JPY/USD 110,36 0,21 - 8,93 RUB/USD 60,3433 0,5714 - 0,9297 TRY/USD 3,5272 0,0078 - 0,0005 CNY/USD 6,7179 - 0,0012 - 0,2271