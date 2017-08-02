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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2017)

    Нефть Brent – 51,78 доллара/баррель

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,78 - 1,02 - 5,04
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,16 - 1,11 - 4,56
    Золото (доллар/унция) 1279,4 9,89 129,4
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    Dow-Jones 21 963,92 72,8 2201,32
    S&P 500 2 476,35 6,05 237,52
    Nasdaq 6 362,94 14,82 979,83
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    CAC 40 5 127,03 33,26 264,72
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    Bist 100 106 147,43 - 1 384,01 28 008,77
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