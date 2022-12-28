Опрос FT: В 2023 году Европу ждет рост безработицы и рецессия

В следующем году экономика еврозоны сократится, поскольку высокая инфляция и потенциальный дефицит энергии влекут за собой сокращение производства и спровоцируют рост безработицы.

В следующем году экономика еврозоны сократится, поскольку высокая инфляция и потенциальный дефицит энергии влекут за собой сокращение производства и спровоцируют рост безработицы.

Как передает Report, такой прогноз дали The Financial Times (FT) почти 90% из 37 опрошенных экономистов.

По их мнению единая валютная зона уже находится в рецессии, и в течение всего следующего года ВВП будет сокращаться.

По словам экономиста Morgan Stanley Кьяры Зангарелли, ключевым риском остаются европейские газовые рынки. К возобновлению напряженности могут привести дополнительные перебои с поставками или холодная зима.

Большинство опрошенных экономистов считают, что Европа пережила худший из своих энергетических кризисов. При этом теплая осень позволила сохранить мощности газохранилищ. Многие эксперты опасаются, что к истощению запасов может привести аномально холодная зима или еще большее сокращение поставок из России в 2023 году.

Европейским странам удалось снизить свою зависимость от российского газа, обратившись к Норвегии, США и Ближнему Востоку, а также переключившись на альтернативные источники энергии. Но экономисты предупреждают, что без поставок из РФ заполнить газохранилища в преддверии следующей зимы будет гораздо сложнее.

Спад в экономике в сочетании со значительно более высокой стоимостью ипотеки в Европе может вызвать резкий разворот на рынке жилья в регионе. В среднем, по прогнозам экономистов, цены на недвижимость в еврозоне в следующем году упадут на 4,7%.

Ожидается, что экономика еврозоны в 2023 году сократится чуть менее чем на 0,01%. Этот прогноз более пессимистичен, чем прогнозы Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ), которые ожидали, что экономика блока вырастет на 0,3% и 0,5% в следующем году соответственно.

Профессор экономики Университета Луиса в Риме Марчелло Мессори заявил, что дальнейшее повышение процентных ставок ЕЦБ для противодействия "чрезмерной инфляции", вызванной шоком в сфере энергоснабжения, приведет к серьезной рецессии в экономике. Последний раз регулятор повышал базовую ставку 15 декабря - на 50 базовых пунктов.

Респонденты считают, что инфляция в еврозоне будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ в 2% еще как минимум два года. В среднем они ожидают, что цены вырастут чуть более чем на 6% в следующем году и почти на 2,7% в 2024 году.

Ранее в этом месяце ЕЦБ спрогнозировал, что рост цен составит в среднем 6,3% в следующем году, 3,4% в 2024 году и 2,3% в 2025 году.