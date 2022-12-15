Reuters: ЕЦБ может замедлить темпы повышения ставок

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит свое решение по процентным ставкам в 13.15 по Гринвичу, а в 13.45 начнется пресс-конференция его президента Кристин Лагард. Ожидается, что на заседании регулятор четвертый раз подряд повысит процентные ставки, хо

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит свое решение по процентным ставкам в 13.15 по Гринвичу, а в 13.45 начнется пресс-конференция его президента Кристин Лагард. Ожидается, что на заседании регулятор четвертый раз подряд повысит процентные ставки, хотя, возможно, и менее существенно, чем прежде, а также объявит о планах вывода ликвидности из финансовой системы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику беспрецедентными темпами, чтобы содержать быстрый рост цен в еврозоне. Всего за три месяца ставка по депозитам коммерческих банков в ЕЦБ выросла от -0,5% до 1,5%.

Вполне вероятно, что на заседании 15 декабря банк замедлит темп повышения ставок, так как инфляция демонстрирует признаки достижения пика, а экономике валютного союза грозит рецессия.

На этой неделе ЕЦБ, по всей видимости, повысит ставку по депозитам на половину процентного пункта, после того как на двух предыдущих заседаниях повышал ее на 75 базисных пунктов. В среду ФРС уже замедлила темп ужесточения своей политики.

Также возможно, что ЕЦБ вслед за ФРС просигнализирует о дальнейшем повышении ставок, чтобы убедить инвесторов в серьезности своих намерений бороться с инфляцией, темп которой, вероятно, будет превышать установленный центральным банком целевой уровень 2% до конца 2025 года.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в четверг ЕЦБ повысит ставку по депозитам до 2%, в марте - до 2,5%, а в июне - до 2,75%.

Также ожидается, что ЕЦБ объявит о планах прекратить замещение погашаемых облигаций, находящихся на его балансе, размер которого достиг 5 трлн евро в результате многолетних покупок активов, превративших центральный банк в крупнейшего кредитора многих стран еврозоны. Эта мера направлена на изъятие ликвидности из финансовой системы, и она поддержит рост стоимости долгосрочного кредитования. Подобным образом ранее в этом году поступила ФРС.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что в следующем году ЕЦБ не восполнит погашение облигаций на 175 млрд евро и в зависимости от того, когда начнется количественное ужесточение, в месяц из финансовой системы будет выводиться 15-20 млрд евро.