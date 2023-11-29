ОЭСР спрогнозировала ухудшение роста ВВП еврозоны в следующем году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году на уровне 0,6%. В следующем году ожидается рост на 0,9% вместо 1,1%, ожидавшихся в сентябре.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году на уровне 0,6%. В следующем году ожидается рост на 0,9% вместо 1,1%, ожидавшихся в сентябре.

Как передает Report, это следует из ноябрьского доклада организации.

Согласно прогнозу, рост в крупнейших европейских экономиках останется слабым в краткосрочной перспективе, но будет постепенно улучшаться по мере замедления инфляции, начала монетарного ослабления и восстановления реальных доходов.

По итогам текущего года ОЭСР прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,1% вместо 0,2%, рост на 0,6% против сентябрьского прогноза роста на 0,9% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году. Прогнозы по росту ВВП Франции были ухудшены на текущий и следующий годы - до 0,9% и 0,8% соответственно, но в 2025 году ожидается рост на 1,2%.

Прогнозы по экономике Великобритании остаются при этом сдержанными - в 2023 году прогнозируется увеличение ВВП на 0,5%, в 2024 году - на 0,7%, а затем на 1,2% в 2025 году, говорится в докладе.