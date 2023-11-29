О нас

ОЭСР спрогнозировала ухудшение роста ВВП еврозоны в следующем году

ОЭСР спрогнозировала ухудшение роста ВВП еврозоны в следующем году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году на уровне 0,6%. В следующем году ожидается рост на 0,9% вместо 1,1%, ожидавшихся в сентябре.
Финансы
29 ноября 2023 г. 15:37
ОЭСР спрогнозировала ухудшение роста ВВП еврозоны в следующем году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году на уровне 0,6%. В следующем году ожидается рост на 0,9% вместо 1,1%, ожидавшихся в сентябре.

Как передает Report, это следует из ноябрьского доклада организации.

Согласно прогнозу, рост в крупнейших европейских экономиках останется слабым в краткосрочной перспективе, но будет постепенно улучшаться по мере замедления инфляции, начала монетарного ослабления и восстановления реальных доходов.

По итогам текущего года ОЭСР прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,1% вместо 0,2%, рост на 0,6% против сентябрьского прогноза роста на 0,9% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году. Прогнозы по росту ВВП Франции были ухудшены на текущий и следующий годы - до 0,9% и 0,8% соответственно, но в 2025 году ожидается рост на 1,2%.

Прогнозы по экономике Великобритании остаются при этом сдержанными - в 2023 году прогнозируется увеличение ВВП на 0,5%, в 2024 году - на 0,7%, а затем на 1,2% в 2025 году, говорится в докладе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке OECD gələn il avrozonada iqtisadi artımla bağlı proqnozunu pisləşdirib
Версия на английском языке OECD forecasts deterioration in eurozone GDP growth

Самое читаемое

В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi