Ненефтяная экономика Азербайджана выросла на 2%

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2017 года производство ВВП в Азербайджане составило 31 310,6 млн манатов или 3 224,6 манатов на душу населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период производство добавленной стоимости в ненефтяном секторе экономики увеличилось на 1,7%, в нефтегазовом секторе сократилось на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За этот период 13 195,2 млн манатов ВВП произведено в сфере промышленности, 3 414,6 млн манатов - торговли, ремонта транспортных средств, 2 536,8 млн манатов - строительства, 2 249,6 млн манатов - транспорта и складского хозяйства, 1 559,9 млн манатов - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 846,6 млн манатов - размещения туристов и общественного питания, 548,4 млн манатов - информации и услуг связи, 4 711,7 млн манатов - прочих секторах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 2 247,8 млн манатов.