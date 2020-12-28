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Названы четыре фактора, угрожающие доллару

Названы четыре фактора, угрожающие доллару Доллар может лишиться статуса ведущей мировой валюты
Финансы
28 декабря 2020 г. 12:51
Названы четыре фактора, угрожающие доллару

Несмотря на ослабление доллара на 10% по отношению к мировым валютам, риски его обвала сильно преувеличены.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, существует четыре фактора, которые могут спровоцировать девальвацию американской валюты.

В первую очередь, доллар уже перестает восприниматься инвесторами как валюта-убежище на фоне старта вакцинации от COVID-19. Во-вторых, продолжает смягчаться денежно-кредитная политика ФРС США.

Кроме того, в стране уже давно наблюдается бюджетный дефицит, а удешевление валюты может положительно сказаться на привлекательности национальных активов.

Наконец, многие эксперты предсказывают закат США на геополитической арене, из-за чего и доллар может лишиться статуса ведущей мировой валюты.

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