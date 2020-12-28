Названы четыре фактора, угрожающие доллару

Доллар может лишиться статуса ведущей мировой валюты

Несмотря на ослабление доллара на 10% по отношению к мировым валютам, риски его обвала сильно преувеличены.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, существует четыре фактора, которые могут спровоцировать девальвацию американской валюты.

В первую очередь, доллар уже перестает восприниматься инвесторами как валюта-убежище на фоне старта вакцинации от COVID-19. Во-вторых, продолжает смягчаться денежно-кредитная политика ФРС США.

Кроме того, в стране уже давно наблюдается бюджетный дефицит, а удешевление валюты может положительно сказаться на привлекательности национальных активов.

Наконец, многие эксперты предсказывают закат США на геополитической арене, из-за чего и доллар может лишиться статуса ведущей мировой валюты.